Тренер биатлонистки Халиуллиной заявила, что у спортсменки нет коронавируса

Екатерина Халиуллина, мать и тренер российской биатлонистки Анастасии Халиуллиной заявила, что у нее и ее дочери коронавирус не обнаружен.

— Анализ и у дочки, и у меня отрицательный, — цитируют Екатерина Халиуллину «РИА Новости». Также она сказала, что пока не хочет комментировать ситуацию, сославшись на усталость.

Ранее сообщалось, что 21-летняя Анастасия Халиуллина попала в больницу в Саратове из-за подозрение на заболевание коронавирусом COVID-19. Она отметила, что у нее не было очевидных симптомов. Вместе с Анастасией в больницу попала и ее мама.