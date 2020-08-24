Тренер биатлонистки Чирковой объяснила ее решение перейти в сборную Румынии

Тренер сборной Красноярского края Людмила Панова объяснила решение своей подопечной Елены Чирковой перейти в сборную Румынии. 22 августа стало известно, что Чиркова, Анастасия Толмачева и Анатолий Оськин сменят спортивное гражданство и будут выступать за румынскую команду.

— Елена не попадала в резерв, — цитирует ТАСС Панову. — Благодаря этому переходу у нее будет возможность побороться за место в новой команде, в России у нее было меньше шансов. Универсиада — это ее уровень, до сборной она немного не дотягивала.

В этом году она оформила документы, необходимые для получения гражданства, поэтому никаких проблем с выступлением за новую сборную у нее быть не должно.