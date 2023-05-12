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Сегодня, 17:27

Тренер Бабикова сообщил, что биатлонист будет готовиться в сборной России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер сборной Башкортостана и личный тренер Антона Бабикова Виктор Никитин сообщил, что спортсмен будет допущен на централизованную подготовку в составе сборной России.

«Сегодня вице-президент СБР Павел Ростовцев проводил собрание с тренерами. Было принято решение, что Антон будет готовиться централизованно. Он седьмой номер рейтинга СБР и заслужил это право», — приводит слова Никитина Metaratings.ru.

Глава пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов ранее сообщил «СЭ», что окончательный официальный список биатлонистов, попавших на подготовку в сборную России будет опубликован 1 июня.

Источник: https://metaratings.ru/news/trener-babikova-anton-budet-gotovitsya-v-sbornoi-rossii-on-zasluzhil-eto-pravo-250485/
Биатлон
Антон Бабиков
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