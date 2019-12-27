Тренер Бабикова объяснил, почему биатлонист записал разговор с тренерами сборной России

Тренер российского биатлониста Антона Бабикова Виктор Никитин объяснил, почему спортсмен записал разговор с тренерами национальной команды.

— Сколько раз выставляли его, что он виноват, цитирует тренера Bash News. — Тренерский штаб как всегда не при чем. Поэтому Антону посоветовали записывать разговоры с тренерским штабом, чтобы потом не возникло вопросов, почему он уехал домой. Как это было в прошлом году с эстафетой. Переговоры пришли к тому, что проводим сборы, потом выступаем на чемпионате Европы. И если Антон хорошо выступает на чемпионате Европы, то его снова подключают к сборной на Кубок мира.

Антон Бабиков выступил на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция), но на следующий этап в Хохфильцене (Австрия) его не взяли. При этом его не отправили и на Кубок IBU.