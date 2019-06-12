Трехкратный чемпион Европы и бывший политик дал советы Антону Шипулину

Трехкратный чемпион Европы, а также бывший депутат Алексей Слепов считает, что олимпийский чемпион-2014 и экс-биатлонист Антон Шипулин не поторопился с уходом в политику.

Шипулин завершил карьеру в декабре 2018-го. В мае 2019 года выиграл праймериз "Единой России".

– Вы не так давно ушли из парламента Владимирской области, а вот Антон Шипулин идет в Госдуму. Как напутствуете товарища?

– Если Шипулин надумал помогать народу, отстаивать его права, как он говорил в кампании – он должен полностью этой сфере отдаваться. Вникать во все вопросы, читать уставы, законы, Конституцию. Не бояться ходить к людям, которые могут помочь. Если он будет просто сидеть и голосовать – это не очень хорошо.

– Нет ощущения, что многие спортсмены идут в Думу кнопки давить?

– Да не только спортсмены, но и космонавты, певцы, разные известные люди. Все великие рано или поздно оказываются там. Я в это дело тоже в какой-то мере окунулся, спасибо огромное, что дали возможность. На будущее составил свой образ идеального политика. Мало ли, в будущем будет интерес реализовать себя в этой сфере. Сейчас я работаю помощником сенатора. Что касается Антона – совет такой: много читай, понимай, общайся, умей надоедать более опытным. Не стань тем человеком, который давит кнопки.

– Не поторопился он с походом в политику?

– Не поторопился, потому что такую возможность дают раз в жизни. Если у него будут гореть глаза – почему бы и нет?​ (Дмитрий Кузнецов)

Полное интервью со Слеповым читайте – здесь