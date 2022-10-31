Эдуард Латыпов: «Есть прогресс в стрельбе по сравнению с прошлым годом»

Трехкратный бронзовый призер Олимпиады Эдуард Латыпов в интервью «СЭ» рассказал о ходе подготовки к новому сезону. Также биатлонист сообщил, что пока не знает, будет ли он пропускать какие-то официальные старты в этом году.

— Летний период подготовки прошел так, как вы хотели?

— Да. Понятно, что были недочеты. Без этого никуда. Посмотрим, как будет складываться первая половина сезона. Она покажет, как мы лето провели. Пока все без срывов.

— На Алдане выиграли 10-километровую лыжную гонку. Какие ощущения после нее?

— Самочувствие отличное. Радует, что удалось пробежаться на официальных соревнованиях. Посмотрел текущую готовность от наших двухнедельных тренировок здесь — в техническом плане, в плане раскладки по дистанции. Получили емкую информацию. Смотрим видео, которое снимали на этой гонке. Сейчас анализируем, какие у меня были ошибки, недочеты, чтобы их можно было подкорректировать, пока еще есть время. А то, что выиграл в условиях высокой конкуренции, - это очень хорошо. Интересно бегать с лыжниками и сравнивать с ними. Это хороший опыт.

— На летних стартах показалось, что пока стрельба у вас не совсем идет. Есть такое?

— Не сказал бы, что не совсем идет. Есть прогресс по сравнению с прошлым годом. Понятно, что на летних стартах были гонки, которые не очень удачно получились по ряду причин. Это в большей степени зависело от состояния на момент старта. Но мы ошибки исправляем и работаем дальше, чтобы в зимнем сезоне все минимизировать.

— Вы не пропускали соревнования, которые СБР проводил летом: этапы Кубка Содружества и летний чемпионат России. В зимнем сезоне планируете так же бегать все этапы или какие-то перерывы себе наметили?

— Здесь пока не знаю. Нужно начать сезон и уже отталкиваться от текущего состояния. Стартов планируется много. Решение об участии будет приниматься по факту. Посмотрим, все впереди. Пока загадываем на месяц вперед. Настраиваемся на первый этап Кубка России в Хантах, — сообщил Латыпов «СЭ».

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