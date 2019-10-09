Трехкратная чемпионка зимней Универсиады-2019 Екатерина Мошкова вышла замуж
10:31
Трехкратная чемпионка зимней Универсиады-2019 Екатерина Мошкова вышла замуж и поделилась в своем Instagram яркими кадрами со свадьбы.
У 23-летней биатлонистки есть также титул чемпионки России, бронзового призера юниорского чемпионата мира и мастер спорта.
4.10.2019 ?? Самый лучший день! Спасибо всем всем кто внес свой вклад в организацию и проведение нашего торжества? Спасибо друзья и семья, за то что были с нами в этот важный для нас день, дарили свою теплоту, мы зарядились от вас невероятной энергией?? Этот день пролетел как один миг, но мы навсегда запомним его и сохраним в своих сердцах? Организатор/ координатор/ декоратор/ мастер на все руки ? @darina_german Флористика ? @tsvety_ot_yegany