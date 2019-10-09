Трехкратная чемпионка зимней Универсиады-2019 Екатерина Мошкова вышла замуж и поделилась в своем Instagram яркими кадрами со свадьбы.

У 23-летней биатлонистки есть также титул чемпионки России, бронзового призера юниорского чемпионата мира и мастер спорта.