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Трехкратная чемпионка зимней Универсиады-2019 Екатерина Мошкова вышла замуж

10:31

Трехкратная чемпионка зимней Универсиады-2019 Екатерина Мошкова вышла замуж и поделилась в своем Instagram яркими кадрами со свадьбы.

У 23-летней биатлонистки есть также титул чемпионки России, бронзового призера юниорского чемпионата мира и мастер спорта.

4.10.2019 ?? Самый лучший день! Спасибо всем всем кто внес свой вклад в организацию и проведение нашего торжества? Спасибо друзья и семья, за то что были с нами в этот важный для нас день, дарили свою теплоту, мы зарядились от вас невероятной энергией?? Этот день пролетел как один миг, но мы навсегда запомним его и сохраним в своих сердцах? Организатор/ координатор/ декоратор/ мастер на все руки ? @darina_german Флористика ? @tsvety_ot_yegany

Публикация от Катерина Мошкова (@katerishaaaa)

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/biathlon/?from=menu

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