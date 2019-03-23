"Трасса очень тяжелая и неровная". Малышко - о пасьюте на этапе КМ в Норвегии

Российский биатлонист Дмитрий Малышко заявил, что трасса в норвежском Холменколлене является очень тяжелой. 32-летний спортсмен занял 34-е место в гонке преследования в рамках заключительного этапа Кубка мира.

- Сегодня не скажу, что лучшее состояние, трасса очень тяжелая, очень неровная, - приводит слова Малышко Калашников Media. - Днем она была растаявшая, а сейчас начала схватывать. Но сегодня очень хорошо работали лыжи. И не самое хорошее самочувствие удалось компенсировать лыжами. Посидеть за впереди идущими спортсменами и отработать в полную силу сложные участки.

Менялся ветер очень сильно и часто. Не знаю, был ли смысл в поправках, наверное, нужно было работать навынос, потому что пока я стрелял, ветер несколько раз менялся.

Малышко занимает 36-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 173 очка.

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