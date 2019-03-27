"Трасса непростая, но куда нам деваться?" Гараничев - об условиях в Тюмени

Российский биатлонист Евгений Гараничев заявил, что находится в оптимальной форме перед стартом чемпионата России в Тюмени. 31-летний спортсмен добавил, что трасса в этом городе является непростой.

- Думаю, могу назвать свою форму оптимальной. Ведь я буду стартовать дома, а здесь и стены помогают, - приводит слова Гараничева "Тюменская Арена". - Рядом моя семья, это всегда придает мне энергии. Выступать на "Жемчужине Сибири" всегда приятно.

Трасса? Я не скажу, что удивлен ее состоянием. Все как обычно в конце марта. Весна пришла, а вместе с ней – тепло. Да, трасса непростая, но куда нам деваться? Перед спринтом нам пообещали посыпать ее селитрой. Думаю, будет легче.

Напомним, Гараничев занял 15-е место в общем зачете Кубка мира, набрав 510 очков. Чемпионат России пройдет с 28 марта по 4 апреля.

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