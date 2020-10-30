Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал вердикт антидопинговой панели Спортивного арбитражного суда, которая 27 октября лишила Евгения Устюгова двух титулов олимпийского чемпиона — за Ванкувер-2010 и Сочи-2014.

«Конечно, это неприятная новость для всех. Мы знали, что это расследование идет на протяжении многих лет. Я это решение принимаю. Наверное, будет апелляция. Точка в этом деле точно не поставлена», — заявил Майгуров в эфире телеканала «Россия 24».