Биатлонист Тимофей Лапшин, который с 2017 года выступает за сборную Южной Кореи, рассказал об особенностях отношения к этому виду спорта в Азии.

«Президент южнокорейской федерации, когда ему вчера позвонили, спросил: «Ну что, как ты, нормально?» Ему рассказали, что выиграли медаль, а он переспросил: «А что бежали-то?» Но после все же сказал, что это круто, — рассказал Лапшин в интервью ТАСС.

В южнокорейских газетах вроде активно писали об этом, возможно, нас теперь заметят. Надеюсь, что нам все же удастся популяризировать этот вид спорта в Южной Корее и он будет финансироваться больше.

После Олимпиады ощущается спад, финансирование урезали наполовину, поэтому пока сложно. Но в следующем году Азиада, что сродни вторым Олимпийским играм, так что ждем, что будет улучшение», — отметил он.