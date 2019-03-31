Тимофей Лапшин: "Хочется вычеркнуть из памяти прошедший сезон"

Корейский биатлонист Тимофей Лапшин признался, что хочет вычеркнуть из памяти минувший сезон. 31-летний спортсмен занял 81-е место в общем зачете Кубка мира.

- Сезон 2018-19 закончен. Скажу так, он не получился вообще, и хочется его вычеркнуть из памяти. Я в принципе так и сделаю, но прежде извлеку уроки и ошибки, которых было много и которых не стоит делать в дальнейшем.

Ну а я не унываю и двигаюсь дальше. Всем добра и извиняюсь за то,что пропадал надолго из вашего внимания. Дальше лучше, - написал Лапшин в своем Инстаграме.

Напомним, до 2017 года Лапшин выступал за сборную России. Он является серебряным призером чемпионата Европы-2011 в эстафете, а также бронзовым призером ЧЕ-2013 в гонке преследования.

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