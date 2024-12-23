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Тихонов считает, что Падин — грамотнейший тренер, а Шашилов — на уровне региона

Камила Абдурахманова
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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал информацию об отстранении тренера Андрея Падина от работы с женской сборной.

«Я узнал новость, что тренера женской сборной Андрея Падина не командируют на соревнования из-за того, что они не сошлись характерами со старшим тренером Михаилом Шашиловым. Уверен, что после нашего разговора, ему придется написать заявление и покинуть пост старшего тренера. А Падина я хорошо знаю.

Может быть, пора вмешаться в этот вопрос Виктору Майгурову и Павлу Ростовцеву, посоветоваться со спортсменами, а Шашилову увеличить запас слов и лексикона в биатлоне. Падин — грамотнейший тренер, который не раз успешно возглавлял сборные страны, а Шашилов — обычный тренер регионального уровня», — сказал Тихонов «РБ Спорт».

Ранее сообщалась, что Андрей Падин был де-факто отстранен от работы с командой из-за коренных разногласий со старшим тренером женской сборной Михаилом Шашиловым из-за коренных разногласий между специалистами.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Тихонов
Андрей Падин
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