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Тихонов: «Вернулись в купе, легли спать. А в три часа ночи крик: «Помогите! Убивают!» Открываю дверь — ползет окровавленная женщина»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Легендарный биатлонист, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как однажды в поезде задержал опасного преступника.

— А теперь расскажите, как бандита скрутили в поезде. Молодежь-то не в курсе.

— В марте 1969-го возвращаемся с Володей Мельниковым в Новосибирск из Кирово-Чепецка. Вечер, у нас крайнее купе, рядом вагон-ресторан. Заходим поужинать — за соседним столиком спиной к нам странный мужик. Здоровяк, пиджак явно не по размеру, под мышками порван. То ли бомж, то ли алкаш. Говорю Володе: «Подозрительный тип». Тот отмахивается: «Хрен с ним».

Быстренько перекусили, вернулись в купе, легли спать. А в три часа ночи крик: «Помогите! Убивают!» Открываю дверь — ползет окровавленная женщина. Я влетаю в тамбур вагона-ресторана. Лежит истопник с рассеченной головой. Кочерга валяется. Хватаю и наконец замечаю в полумраке у буфетной стойки того самого типа.

— В рваном пиджаке?

— Да. Стоит с огромным ножом возле сейфа. Видит меня, тут же берет второй нож, «лисичку». Я к нему, начинаю лупить кочергой. Прикрывая голову руками, куда-то бежит. Я за ним, замахиваюсь... А на полу лужа крови, поскальзываюсь, падаю. И он успевает нырнуть за дверь, поворачивает замок.

— А вы?

— Вскакиваю, разбегаюсь, выношу ее ногой. Смотрю по сторонам — мужика нигде нет. Дверь в следующий вагон закрыта, стекло выбито, торчат три металлических прутика. Наклоняюсь, просовываю руки и едва не получаю 35-сантиметровым ножом в шею. За эту секунду реально вся жизнь промелькнула перед глазами. Родители, бабушка, Уйское... Кадр за кадром — как в кино.

Тут мне дважды повезло. Во-первых, если бы он бил снизу под прямым углом, пропорол бы насквозь. А удар сбоку не получился. Во-вторых, вовремя подоспел Мельников, в прыжке дернул меня за ноги и вырвал оттуда. Иначе хана. Правда, рукой зацепился за дверь, и этот черт отрубил мне полпальца.

— Да вы что?! Вообще не видно.

— Вот вам еще одно подтверждение волшебных свойств мумие. Даже шрама не осталось... Дальше за дело взялись уже с Володькой. Мужик пробежал между вагонами, выскочил в следующий тамбур и выбил стекло наружной двери, собираясь выпрыгнуть на ходу. Я ка-а-ак дал кочергой, он вывалился. Дергаю стоп-кран — и по сугробам за ним.

— Удрать не пытался?

— Был без сознания. Когда связали и потащили обратно к поезду, очухался. Заголосил: «Ребята, прошу вас, убейте! Мне жить нельзя!»

— Его ведь расстреляли?

— Совершенно верно. На нем, как выяснилось, изначально было четыре трупа. Посадили. А он двух конвойных грохнул и сбежал. Год во всесоюзном розыске. В Кунгуре мы его вытряхнули, передали милиции.

Полностью интервью Александра Тихонова читайте на сайте «СЭ».

Биатлон
Александр Тихонов
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