3 мая, 17:06

Тихонов призвал заклеить рот пластырем норвежским лыжникам за высказывания о России

Алина Савинова

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов раскритиковал норвежских лыжников, которые продолжают выступать против возвращения российских спортсменов на международную арену. По его мнению, они не имеют права высказываться подобным образом.

Ранее пятикратный победитель Олимпийских игр Йоханнес Клебо заявил, что россиянам нельзя возвращаться, «пока они продолжают делать то, что делают». Обладатель Кубка мира Харальд Амундсен, в свою очередь, отметил, что представителей России не должно быть вообще ни в одном виде спорта, пока продолжается СВО.

«Передайте этому уроду Амундсену лично от меня. Норвежцы не имеют права вообще говорить такие вещи в адрес России. Если бы не мы, они были бы рабами фашистов. Норвегию освободил кто вообще?» — приводит «ВсеПроСпорт» слова Тихонова.

Тимофей Лапшин.«Нам хотят впаять международный бан». Бывшему российскому биатлонисту Тимофею Лапшину не дают выступать за Корею

Он посоветовал заклеить рот пластырем норвежским лыжникам, которые высказываются против России.

«Я смотрел фильм «Вечный зов», где героиня ездила на могилу погибшего сына в Норвегии, слеза пробивает просто. А сейчас там такие персонажи, как Столтенберг, которые ратует за военные действия и пьяница Бессеберг, опозоривший Норвегию и мировой биатлон. Вот они — лицо нынешней Норвегии, а еще на русских кидаются. Поэтому пусть заклеют рот пластырем и молчат, а то разбудят медведя», — добавил Тихонов.

Российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных соревнований с марта 2022 года. Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) не исключил возможности выдачи специальных приглашений (wild card) российским спортсменам для участия в зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане.

Источник: ВсеПроСпорт
