Тихонов призвал подписывать контракты с каждым спортсменом в регионах после перехода Васнецовой

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова бывшего тренера Валерии Васнецовой Иннокентия Каринцева о переходе спортсменки из сборной Пермского края в команду Ямало-Ненецкого автономного округа.

«Это еще один пример нашего беззакония. Контракты в регионах должны быть подписаны с каждым спортсменом. Регион потратил на нее деньги. Спорт не приносит материальных благ. Сейчас получается, кто во что горазд. Ушла в команду Ямало-Ненецкого автономного округа? Понятно, там денег больше. Я считаю, что это неправильно. И вопрос переходов должен согласовываться с областной федерацией, и утверждаться должен с СБР! Но там работать некому, абсолютно безграмотная команда. Просто кошмар!», — сказал Тихонов корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

В прошлом сезоне 24-летняя Васнецова заняла 40-е место в общем зачете Кубка мира.

Ранее Каринцев сравнил ситуацию с Васнецовой с уходом родного ребенка.

Экс-тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев в комментарии «СЭ» поддержал позицию Каринцева.