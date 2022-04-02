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Сегодня, 15:26

Тихонов предложил выгонять биатлонистов из сборной за пропуск чемпионата России

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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в разговоре с «СЭ» рассказал, какие меры нужно применить против биатлонистов, которые не участвуют в чемпионате России.

«За подобное нужно вообще выгонять. Чемпионат России — это главный старт. Мое поколение никогда его не пропускало. Чемпионат Советского Союза было сложнее выиграть, чем ЧМ. А у нас сейчас — я хочу, я не хочу. Такой постановки вопроса не должно быть. Это должно быть узаконено, прописано в Союзе Биатлонистов России. Если не хотят участвовать, то до свидания из сборной команды, откуда угодно», — сказал Тихонов корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.

В отсутствии лидеров сборной России Александра Логинова, Эдуарда Латыпова и Даниил Серохвостова сегодняшнюю гонку масс-старта на ЧР-2022 выиграли петербуржцы: Василий Тимошин пришел первым, а бронзовый призер ОИ-2022 Максим Цветков — вторым. Чемпионат России по биатлону в Тюмени закончится 3 апреля.

Биатлон
Сборная России по биатлону
Александр Тихонов
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