Тихонов отреагировал на завершение карьеры Йоханнеса Бе

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал завершение карьеры норвежца Йоханнеса Бе.

«Мне задают вопросы, а не пойдет ли он в политику. Норвежцам я бы запретил быть в политике. Бывший глава IBU Бессеберг опозорил Норвегию, сидел в тюрьме. Иоханнес пусть занимается своим делом», — приводит слова Тихонова издание «ВсеПроСпорт» .

18 января 31-летний Бе заявил, что 9-й этап Кубка мира в Хольменколлене станет последним в его профессиональной карьере.

На Олимпийских играх норвежский биатлонист всего выиграл 9 медалей (5 золотых, 2 серебряные, 2 бронзовые). На чемпионтах мира Бе взял 38 наград (20 золотых, 13 серебряных, 5 бронзовых).