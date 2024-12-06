Тихонов оценил выступление белорусских биатлонистов на старте сезона

Бывший президент Союза биатлонистов России Александр Тихонов оценил старт сезона команды Белоруссии.

«Ребята на всех стартах отмечаются — как парни, так и девушки. Поэтому начало сезона можно назвать очень успешным. Старт, как правило, всегда сложный, у меня так тоже было», — приводит слова Тихонова Legalbet.by.

На первом этапе Кубка России белорусские спортсмены завоевали золотые медали в смешанной эстафете и бронзовые в одиночной смешанной эстафете. В личных соревнованиях Антон и Динара Смольские стали третьими в спринтерской гонке.