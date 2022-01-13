Тихонов — о возможном снятии Шашилова: «Он не уровень национальной команды! Вот до чего мы докатились»

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о том, что старшего тренера сборной России Михаила Шашилова могут отправить в отставку до начала Олимпиады.

«Заявить я ничего не могу, — сказал Тихонов «СЭ». — Не видел ничего. Пока это слухи, хотя и давно ходят разговоры о том, что он может нарушить спортивный режим и не выйти на тренировку. Беда ведь не в Шашилове. Он — вынужденная мера, его уговорили работать с национальной командой, хотя он не хотел. Вы можете себе представить, в какой стране это возможно? У нас считали за счастье просто потренироваться рядом. Шашилов — не уровень национальной команды. Вот до чего мы докатились».

Как ранее стало известно «СЭ», в воскресенье на заседании правления Союза биатлонистов России (СБР) может быть поднят вопрос относительно старшего тренера сборной Михаила Шашилова.

Шашилов занимает должность старшего тренера женской сборной России с мая 2020 года.