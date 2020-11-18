Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов в интервью «СЭ» поделился мнением о составе российской сборной по биатлону на первый этап Кубка мира в Финляндии и Австрии.

— Во-первых, мне очень жаль, что в основном все великовозрастны. Там только, по-моему, одному 26 или 27, всем остальным больше. Очень плохо, что мы не думаем о молодежи. А во-вторых, у меня есть опасения, что команда поздно выезжает. Не помню, но вроде у нас всю команду бобслеистов закрыли из-за короновариуса. В биатлоне последние лет 13, наверно, творится полное безобразие, поэтому я ничему не удивляюсь. Они приедут практически за несколько дней, собирались где-то за неделю до соревнований приехать, и если вдруг хотя бы у одного тренера, представителя прессы или спортсмена найдут корону, то всю команду закроют. Об этом, наверно, стоило подумать. Украина давно приехала, у всех все в порядке. Никаких вопросов нет, потому что там Владимир Брынзак — нормальный руководитель и президент, беспокоится о команде. А здесь опять все получается на авось, авось пройдет. Это будет безобразие. Ведь если закроют на карантин, будет отсутствовать вся тренировочная часть процесса. Тогда весь сезон будет насмарку.

— Будем надеяться, что так не произойдет.

— Мы уже 14 лет надеемся. У нас уже с 2011 года ни одного международного старта и последнее решение Конгресса: «До 2027 года не проводить в России никаких соревнований по биатлону». Это разве нормально? Имея пять комплексов категории А и 12 категории B. Тогда о чем мы говорим?

— Есть ли у нас тогда перспективы с таким составом?

— Вы знаете, я уже очень давно ушел. Мне трудно говорить. Но, во-первых, очень рано провели контрольные старты, притом по два, по три дня подряд, без дня отдыха. Как правило, из года в год на первых этапах Кубка мира более-менее шевелятся, потом встают. Это от того, что рано начали такие скоростные нагрузки. Я всегда был против этого. У нас ведь как — чем хуже, тем лучше. Я могу сказать так: жираф большой, ему видней.

Откровенно скажу, что у нас достаточно примеров, и когда я был президентом, приглашал более молодых спортсменов, и Виктор Маматов в свое время пришел, поменял практически весь состав сборной. Надо же думать немножко о будущем. Все те, которые сегодня заявлены, мы думаем о перспективе на будущее или на первые год-два? 30 лет — это не возраст, я и в 33 после четвертой Олимпиады не хотел уходить, меня ушли. Надо убирать тех, кто не показывает результат, это понятно. Мы их всех знаем, но чего они добились за последние годы, кроме Логинова? Это вопрос. Тем более, что у нас тут с Устюговым еще последних олимпийских чемпионов отобрали. Поэтому надеяться, я думаю, не на что. Еще решения Конгресса нет, и суд в Лозанне продолжается. Если нас отстранят от Олимпийских игр, это будет вообще трагедия. (Екатерина Звенигородская)