Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал «СЭ» победу Александра Логинова в индивидуальной гонке в Антхольце.

— Большая радость! Столько стартов было и наконец порадовали! Хоть воспрянут духом и болельщики, и спортсмены! У нас 13 лет считанные медали, это катастрофа!

А Логинов молодец! Он пропустил, восстановился и на свежести выиграл. Они загружены и продолжают тренироваться между гонками. Вот результат. Между гонками я вообще не тренировался по три, по четыре дня. Сейчас ему надо отдохнуть и соскучиться по оружию. Наконец-то догадались дать Елисееву отдохнуть — он бы завязался в узел и до чемпионата мира бы не отошел.

Это большая ошибка технического комитета, комитета спортсменов биатлона и исполкома — начинают сезон с 20-ки, спортсмены не втянулись в сезон и сразу бегут на индивидуальной гонке на большой высоте.

(Константин Колмаков)