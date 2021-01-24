Тихонов: «Девчонки подарили сегодня день рождения российскому биатлону»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал «СЭ» победу женской сборной России в эстафете на этапе кубка мира в итальянском Антхольце.

— Девчонки подарили сегодня день рождения российскому биатлону. После стольких поражений будем радоваться, что такой просвет появился. И дай бог, приобретем уверенность, что можно побеждать и дальше.

Напомним, сборную России в эстафетепредставляли Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Миронова и Ульяна Кайшева. Второй стала команда Германии. Третье место заняла сборная Франции.

(Константин Колмаков)