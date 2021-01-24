Тихонов: «Девчонки подарили сегодня день рождения российскому биатлону»
18:29
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал «СЭ» победу женской сборной России в эстафете на этапе кубка мира в итальянском Антхольце.
— Девчонки подарили сегодня день рождения российскому биатлону. После стольких поражений будем радоваться, что такой просвет появился. И дай бог, приобретем уверенность, что можно побеждать и дальше.
Напомним, сборную России в эстафетепредставляли Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Миронова и Ульяна Кайшева. Второй стала команда Германии. Третье место заняла сборная Франции.
(Константин Колмаков)
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