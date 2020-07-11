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«Теперь мы вдвое больше сена для нашей коровы запасем!» Губерниев шутит об избрании Майгурова

11 июля 2020, 12:29
Дмитрий Губерниев. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Дмитрий Губерниев. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев иронично отреагировал на избрание Виктора Майгурова президентом СБР. На отчетно-выборной конференции Майгуров был единственным кандидатом, за него проголосовали единогласно.

«Майгуров избран единогласно главой СБР!!! Теперь мы вдвое больше сена для нашей коровы запасем!» — написал Губерниев в Telegram-канале.

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