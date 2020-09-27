Комментатор Дмитрий Губерниев сомневается, что биатлонный сезон начнется в декабре.

«Надо понимать, что окончательные решение по сезону будут принимать страны , а не IBU. Темпы развития вируса говорят нам о том, что в декабре ничего нигде не будет», — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Первый и второй этапы Кубка мира по биатлону сезона-2020/21 пройдут в финском Контиолахти.

В изначальном календаре второй этап должен был пройти в шведском Эстерсунде. Кубок мира стартует 27 ноября, как и было запланировано.

Третий и четвертый этапы состоятся в австрийском Хохфильцене, четвертый этап изначально планировалось провести во Франции. Такие решения были приняты для того, чтобы минимизировать количество поездок спортсменов с целью защиты здоровья участников соревнований.