Татьяна Тарасова: «Нужно ли критиковать биатлонистов? Ваше ли это дело? Мы кто такие?»
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением по поводу причин неудач российских биатлонистов. Россияне не попадали на подиум на этапах Кубка мира 26 гонок подряд.
— Мне кажется, мало стали бегать и стрелять. Мы влюбили в себя людей, которые повели к нам на катки тысячи детей, — сказала Тарасова в эфире «Матч ТВ». — У нас есть из чего выбирать. В биатлоне очень мало в этой сетке на выбор.
— Насколько резко нужно критиковать спортсменов, если они выступают не очень хорошо? Где тот предел критики?
— Вопрос какой-то дурацкий. Нужно ли их вообще критиковать? Ваше ли это дело? И наше ли это дело? Мы должны подмечать, но почему критиковать? Мы кто такие? Мы зрители. Как говорил мой папа, тренерская работа очень простая — выходи и тренируй. Тут то же самое.
— Спортсменам нужно читать критику в интернете?
— Я не знаю, кому что нужно. Одному нужно пряники, а другому водички попить.