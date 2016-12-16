Татьяна Акимова: "Не верила в то, что смогу забраться так высоко"

Российская биатлонистка Татьяна Акимова, не допустившая ни одного промаха на двух огневых рубежах, после финиша в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Нове-Место отметила, что не ожидала забраться так высоко. По словам спортсменки, которая финишировала с лучшим промежуточным результатом, перед стартом она ставила перед собой задачу отработать по максимуму.

- Честно говоря, не верила в то, что смогу забраться так высоко, - сказала Акимова в ходе флеш-интервью после финиша в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Нове-Место. - Хорошо отработала на огневых рубежах. На последнем круге старалась работать с Габриэлой Коукаловой. Она на финише немного сбавила. Я постаралась как можно лучше воспользоваться подходящим моментом.

Темп для меня был вполне комфортным. Я сегодня волновалась, но поставила себе задачу отработать по максимуму.