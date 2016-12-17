20:30 17 декабря | БИАТЛОН

Татьяна Акимова: "Не рассчитывала на третье место, еще не отошла от победы в спринте"

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Биатлонистка Татьяна Акимова после завершения гонки преследования на этапе Кубка мира в Нове-Место отметила, что все еще удивляется своим результатам. После вчерашней победы в спринте россиянка сегодня заняла третье место, уступив француженке Анаис Шевалье и итальянке Доротее Вирер.

- Я очень довольна сегодняшним результатом, - заявила Акимова на флеш-интервью. - Если честно, то не рассчитывала на такое. Еще от вчерашней победы не отошла. Не ставила задачи удержаться на каком-то месте. Просто хотела отработать все, как положено. На стрельбе старалась максимально сконцентрироваться. У меня сегодня это получилось. Меня вели по дистанции. Еще в начале круга я пыталась уйти от Данкли, потому что знала, что в конце смогу доработать. На финише закрыла лицо руками, потому что была удивлена.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Don

Буква Ё, а ты что человек?))) Тебя можно)

23:27 17 декабря

Буква Ё

Don, будто ты людей не оскорбляешь:)

22:06 17 декабря

Don

зато мои трёте!

21:20 17 декабря

Don

неуважаемые модераторы, почему вы не трёте сообщения недочеловека, который не имея никаких доказательств оскорбляет наших спортсменов???

21:19 17 декабря

PallMall

Молодец, Татьяна! Ты можешь быть первой!

20:47 17 декабря

Буква Ё

"не отошла" - это в смысле, препараты не выветрились?

20:41 17 декабря

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