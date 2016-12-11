Татьяна Акимова: "На второй стрельбе потеряла много времени из-за застрявшего патрона"

Российская биатлонистка Татьяна Акимова, выступавшая на втором этапе в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Поклюке (Словения), отметила, что потеряла очень много времени на второй стрельбе из-за застрявшего патрона. По словам спортсменки, ей очень тяжело дался последний круг.
– У меня на второй стрельбе застрял патрон, – сказала Акимова во флеш-интервью после финиша своего этапа. – Потеряла много времени на то, чтобы вставить его в патронник. Переволновалась и не справилась. Очень тяжело дался последний круг. Отработала максимально, как только могла.
Don Miguel
Лео, там не все так просто. Пытаешься дожать затвором, а он не лезет. И чего? Надо смотреть, и придумывать варианты. У меня в тире время было, а Акимовой все пошло во вред
12:22
Leo Hawk
Don Miguel, в газетке слова Акимовой переиначили, а на самом деле она сказала, - "я долго не могла засунуть патрон". Так что никаких проблем с доставанием застрявшего патрона у неё не было.
09:49
maximalist
Вот он - ставленник пихлера. Это Спорт Экспресс. 23:17 18 марта 2014 | БИАТЛОН Вольфганг Пихлер: "Касперович достоин возглавить женскую сборную" Старший тренер женской сборной России Вольфганг Пихлер после отказа продолжить работу с командой назвал наиболее достойного кандидата на этот пост. По словам немецкого специалиста, его место должен занять Александр Касперович. – Наиболее достойным кандидатом на пост старшего тренера женской сборной России считаю Александра Касперовича, – передает "Весь спорт" слова Пихлера. – Я считаю, что этот тренер является большим профессионалом своего дела, и это выражается во всем. Он очень гибок во взглядах, компромиссен и всегда готов уделить внимание чужой точке зрения. При этом у Касперовича большой опыт, собственный подход к организации работы и всегда твердая позиция. Это специалист, готовый предложить собственную программу работы, но при этом, не следующий слепым убеждениям, не конфликтный и готовый к взаимодействию с разными людьми, учитывая их взгляды и потребности. Я не скрываю своего мнения, но это сугубо мой индивидуальный взгляд.
19:22 11 декабря
Пятачок
Рико Гросс это перевербованный госдепом внук Штирлица. Его задача довести до конца операцию, начатую перевербованным внуком папаши Мюллера по кличке господин Пихлер. Полундра!!! Еще немного и будет полный аллес капут. У Светланки ноги свело и мозоль вырос, у Акимовой патрон заклинило, Подчуфаровой вместо мяса подсыпают сою, Загоруйко во время гонки пугает страшный маньяк, выскакивающий в экстравагантном виде из кустов и она на стойке неровно дышит. ПОЛУНДРА!!!
18:50 11 декабря
Don Miguel
Понятно, что здесь никто не знает, как устроена винтовка, и как бороться с застрявшем патроном. Хоть бы литературу читали, чего бывает в таких случаях, когда клинит перед кабаном или тигром. Но ведь на диване перед клавиатурой какие могут быть тигры? И какие потерянные секунды? Патрон без крючка хрен достанешь, надежда только, что, если сильно бить по винтовке в нужном месте, он сам выпадет. Свезло, выпал. И здесь испражненния в адрес спортсменки неуместны, не он покупала эту винтовку.
18:48 11 декабря
Catch
Медлительная во всём. Шагает по лыжне в развалку, стреляет медленно, винтовку надевает ещё медленнее... Блин, противно смотреть.
18:41 11 декабря
ЮКИ
когда мне,наконец-то,вразумительно объяснят:на хрена,берут комменты у этих сирых существ!?они уже 3 года одно и тоже балаболят:то ноги занемели,то пыль в глаза попала,то патрон заклинило!в мозгах у них заклинило!точнее,в их подобии!
18:19 11 декабря
Andre_Saratov
Ростовцев с Пихлером был.
18:16 11 декабря
maximalist
Никто62, спасибо. Ростовцев и Медведцев заканчиваются на -цев. Но какая разница?1
18:07 11 декабря
xxx5
То у нее лыжа отстегивается на старте, то патрон застревает. Смех !!!
18:05 11 декабря
maximalist
Пихлеру лучший борщ варила Шумилова, а Зайцева отвечала за порядок (типа "дед"). А Медведцев отвечал за стрельбу и смотрел в окуляр, и незадачливо жмурился всегда при стрельбе его подопечных биатлонисток.
18:03 11 декабря
Никто62
maximalist Да ты бредишь.Он не был помошником Пихлера-тебе уже об этом на всех ветках написали.
18:00 11 декабря
maximalist
Министр Колобков, пора прервать молчание и обратить внимание на женский биатлон. Почему вместо Вас свое мнение по допинговому скандалу высказывает Вице-Премьер, направленный отвечать за молодежную политику, которая не относится к спорту? Ваше мнение. как Олимпийского чемпиона, для нас очень важно!!!
17:59 11 декабря
Leo Hawk
А Пихлер был слишком стар, чтобы отбирать их через койку, вот они тогда и бегали нормально :)
17:57 11 декабря
maximalist
Никто62, сборной руководит человек пихлера. Немец уничтожил русский биатлон и его дело живет и побеждает.
17:56 11 декабря
maximalist
Если бывший помощник Пихлера не отправит Слепцову в IBU и не возьмет на весь сезон Кайшеву, принимать кадровые решения необходимо к обоим.
17:53 11 декабря
Никто62
Не за деньги а за услуги.дураку уже понятно.А еще Пихлера критиковали.Баб мужики тренеруют-вот и результат.
17:49 11 декабря
Andersen32
И это в 26 лет. Куда мы катимся?
17:40 11 декабря
Andersen32
Не понятно почему у нас в сборной одни криворукие и кривоногие. Может и вправду в сборную попадают за деньги?
17:31 11 декабря