Тарьей Бе заявил, что Олимпиада в Пекине станет последней в его карьере

Норвежский биатлонист Тарьей Бе сказал, что Олимпиада-2022 в Пекине станет последней в его карьере.

«Тренироваться этим летом и осенью было очень легко. Это моя последняя Олимпиада, и мне хочется хорошо выступить этой зимой, — приводит слова биатлониста Langrenn. — Когда ты мотивирован, тяжелая работа идет автоматически».

Также Бе рассказал, что ему приходится тратить много времени на акклиматизацию в горах.

«У меня есть опыт соревнований в высоте. Тем не менее, нельзя сказать, что я тот, кто справляется с этим лучше всех. Мне нужно много времени, чтобы акклиматизироваться, редко сразу вхожу в свои лучшие кондиции», — добавил он.

Биатлонист еще сообщил о планах команды перед Олимпиадой.

«По плану мы поднимемся на высоту задолго до начала Олимпийских игр. Последний этап Кубка мира перед Олимпиадой также проходит на высокогорье в Антхольце, и мы не планируем снова спускаться в низины до отъезда в Пекин в феврале», — сказал Бе.

33-летний Бе является олимпийским чемпионом 2010 года в эстафете. На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане он выиграл серебро тоже в эстафете.