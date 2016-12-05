Тарьей Бе вернется в сборную Норвегии к третьему этапу Кубка мира

Биатлонист Тарьей Бе вместо участия во втором этапе Кубка мира в Поклюке (9 – 11 декабря) продолжит интенсивные тренировки. Такое решение приняли врачи сборной Норвегии.
– Он уже практически полностью восстановился, но мы решили дать ему больше времени на тренировки перед возвращением к соревнованиям, – цитирует NRK врача Уле Бергера.
28-летний биатлонист будет готов к третьему этапу Кубка в Нове-Место (15 – 18 декабря).
Tis
Что-то уж больно частенько этот парнишка болеет, а как возвращается, сразу начинает все выигрывать. С чего бы это?!
07:09 6 декабря