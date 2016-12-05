16:53 5 декабря | БИАТЛОН

Тарьей Бе вернется в сборную Норвегии к третьему этапу Кубка мира

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Биатлонист Тарьей Бе​ вместо участия во втором этапе Кубка мира в Поклюке (9 – 11 декабря) продолжит интенсивные тренировки. Такое решение приняли врачи сборной Норвегии.

– Он уже практически полностью восстановился, но мы решили дать ему больше времени на тренировки перед возвращением к соревнованиям, – цитирует NRK врача Уле Бергера.

28-летний биатлонист будет готов к третьему этапу Кубка в Нове-Место (15 – 18 декабря).

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Tis

Что-то уж больно частенько этот парнишка болеет, а как возвращается, сразу начинает все выигрывать. С чего бы это?!

07:09 6 декабря

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