Тарьей Бе вернется в сборную Норвегии к третьему этапу Кубка мира

Биатлонист Тарьей Бе​ вместо участия во втором этапе Кубка мира в Поклюке (9 – 11 декабря) продолжит интенсивные тренировки. Такое решение приняли врачи сборной Норвегии.

– Он уже практически полностью восстановился, но мы решили дать ему больше времени на тренировки перед возвращением к соревнованиям, – цитирует NRK врача Уле Бергера.

28-летний биатлонист будет готов к третьему этапу Кубка в Нове-Место (15 – 18 декабря).