Тарьей Бе покинул расположение сборной Норвегии из-за сотрясения мозга

Норвежский биатлонист Тарьей Бе покинул расположение национальной команды в Италии из-за сотрясения мозга, сообщает NRK.

По информации СМИ, сотрясение Бе получил в результате падений на шоу-гонке в Висбадене, которая прошла 15 августа. У него отстегнулись крепления на лыжероллерах.

«После падений я все еще не могу тренироваться», — приводит слова Бе NRK.

Тренер сборной Эгиль Кристиансен заявил, что Тарьей не может бегать на лыжероллерах и стрелять.

«Сейчас ему значительно лучше. В первый день у него было серое лицо, и он ничего не говорил. У него также было небольшое повышение температуры. Тело снова в норме, но ссадины еще не совсем зажили.

Теперь ему просто нужно делать правильные вещи и возвращаться к тренировкам настолько быстро, насколько есть возможность. Мы надеемся, что он вернется к полноценным тренировкам к сбору в Лиллехаммере с 13 сентября».