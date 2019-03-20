Тарьей Бе обвинил Логинова в трусости. И вот почему

Норвежский биатлонист Тарьей Бе прокомментировал отказ россиянина Александра Логинова отвечать на вопросы о допинге. Напомним, что российский биатлонист отказался давать интервью во время чемпионата мира в шведском Эстерсунде.

– Считаю, что это проявление трусости, – сказал норвежец в эфире телеканала NRK. - Ты должен говорить не только тогда, когда выигрываешь медали. Необходимо быть готовым встречать критические вопросы.

Напомним, Логинов неоднократно подвергался критике со стороны француза Мартена Фуркада, а также шведа Себастьяна Самуэльссона. Россиянин был дисквалифицирован на два года из-за того, что в ноябре 2013-го в его допинг-пробе был обнаружен эритропоэтин.

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