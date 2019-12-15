Олимпийский чемпион-2010 по биатлону Тарьей Бе высказался по поводу решения ВАДА в отношении России. Ранее организация запретила российским спортсменам выступать под своим флагом на крупных международных соревнованиях сроком на четыре года.

— Российский биатлон важен для всех зрителей, — сказал Бе в эфире телеканала «Матч ТВ». — Должны ли ваши спортсмены участвовать в Кубке мира? Для меня это слишком сложный вопрос, определенного мнения у меня нет.

Бе является девятикратным чемпионом мира, старшим братом олимпийского чемпиона-2018 по биатлону Йоханнеса Бе.

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