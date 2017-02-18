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18 февраля 2017, 15:10

Тарьей Бе: "Коукалова сделала много заявлений по поводу допинга, возможно, поэтому она получает письма с угрозами"

Никита Коновалов
Корреспондент
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Норвежский биатлонист Тарьей Бе выразил мнение, что чешка Габриэла Коукалова получает письма с угрозами из-за ее последних заявлений по поводу борьбы с допингом. Ранее Коукалова раскритиковала сборную России из-за многочисленных допинговых скандалов и заявила, что в российской команде "не верит уже никому".

- Было сделано много заявлений по поводу допинга, - цитирует Dagbladet Тарьея Бе. - Этим можно объяснить письма с угрозами. Коукалова прекрасная девушка, думаю, ей в основном приходят хорошие письма.

Габриэла Коукалова (Соукалова)
Тарьей Бе
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