Тарьей Бе: "Коукалова сделала много заявлений по поводу допинга, возможно, поэтому она получает письма с угрозами"

Норвежский биатлонист Тарьей Бе выразил мнение, что чешка Габриэла Коукалова получает письма с угрозами из-за ее последних заявлений по поводу борьбы с допингом. Ранее Коукалова раскритиковала сборную России из-за многочисленных допинговых скандалов и заявила, что в российской команде "не верит уже никому".

- Было сделано много заявлений по поводу допинга, - цитирует Dagbladet Тарьея Бе. - Этим можно объяснить письма с угрозами. Коукалова прекрасная девушка, думаю, ей в основном приходят хорошие письма.