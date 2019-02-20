Тарьей Бе: "Буду более агрессивно действовать в спринтерской гонке"

Олимпийский чемпион-2010 Тарьей Бе заявил, что будет действовать более агрессивно в спринтерской гонке на чемпионате Европы, который проходит в Минске. 30-летний норвежец занял второе место в индивидуальной гонке.

- Я мощно начал сегодняшнюю гонку, - приводит слова Бе официальный сайт IBU. - Я хорошо чувствовал себя на лыжах, но должен признать, что мне немного повезло во время первой стрельбы. Ветер был сильный и очень непредсказуемый, и я провел много времени на стрельбище.

По своему опыту я знаю, как ветрено обычно бывает в Эстерсунде, так что эта гонка была действительно хорошим испытанием для меня. Я буду более агрессивно действовать в спринтерской гонке.

Напомним, Тарьей Бе занимает 13-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 448 очков.

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