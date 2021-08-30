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Тарье Бе рассказал о самочувствии после сотрясения мозга

20:09
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Норвежский биатлонист Тарьей Бе рассказал о своем самочувствии после сотрясения мозга.

Сотрясение он получил в результате падений на шоу-гонке в Висбадене, которая прошла 15 августа. У него отстегнулись крепления на лыжероллерах.

«Я устал, мало энергии, еще не готов к тренировкам. Хотел бы вернуться к полноценной подготовке, но пока что сижу на диване.

Как голова после сотрясения? Общее состояние не на максимуме. Мне не хватает сил, чтобы заниматься спортом.

После падения был рад, что ничего не сломал. Но теперь, спустя две недели, начинаю переживать, так как отсутствие тренировок начинает сказываться на подготовке к Олимпиаде", — приводит слова Бе TV2.

20 августа стало известно, что из-за сотрясения Бе покинул расположение национальной команды в Италии. Тренер сборной Эгиль Кристиансен отметил неспособность норвежца бегать и стрелять.

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Екатерина Савостина все материалы автора

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