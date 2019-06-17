16:52 | Биатлон

"Таня, это же не ты?" Губерниев - Акимовой о допинговых нарушениях в Чувашии

0
Обсудить

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал заявление РУСАДА о нарушениях антидопинговых правил в одном из спортивных училищ Республики Чувашия. Планируется открытие дел по 33 спортсменам, включая двух биатлонистов.

РУСАДА молвит: 33 спортсмена из Чувашии подозреваются в нарушении антидопинговых правил!!! Среди них 2 биатлониста!!!! Таня, это же не ты? - написал Губерниев в Инстаграме, опубликовал фото бронзового призера чемпионата мира-2017 Татьяны Акимовой, представляющей Чувашию.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РУСАДА молвит : 33 спортсмена из Чувашии подозреваются в нарушении антидопинговых правил !!! Среди них 2 биатлониста !!!! Таня , это же не ты ?????????????????? 😡😡😡😡😡😡😡😡🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵 #татьянаакимова #допинг #нетневерю #никогдатакогонебылоивотопять #чувашия #русада #биатлонсдмитриемгуберниевым #биатлон #сплетни #слухи #илинет

Публикация от Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry)

РУСАДА выявило факты нарушения антидопинговых правил в Чувашии

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ