"Таня, это же не ты?" Губерниев - Акимовой о допинговых нарушениях в Чувашии

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал заявление РУСАДА о нарушениях антидопинговых правил в одном из спортивных училищ Республики Чувашия. Планируется открытие дел по 33 спортсменам, включая двух биатлонистов.

- РУСАДА молвит: 33 спортсмена из Чувашии подозреваются в нарушении антидопинговых правил!!! Среди них 2 биатлониста!!!! Таня, это же не ты? - написал Губерниев в Инстаграме, опубликовал фото бронзового призера чемпионата мира-2017 Татьяны Акимовой, представляющей Чувашию.

РУСАДА выявило факты нарушения антидопинговых правил в Чувашии