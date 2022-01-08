Норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд высказала свое мнение по поводу выступления российских спортсменов на Кубке мира в этом сезоне.

«Если бы вы меня спросили год назад о том, чтобы я могла дать российским биатлонситам, то я бы сказала, что могла бы их научить многим вещам, — рассказала Тандреволд на канале LAPSHINLIVE в YouTube. — Однако в этом сезоне русские выступают гораздо лучше меня. У них классные результаты.

Резцова, Латыпов — просто супер. Хорошо, что россияне опять среди лучших. Тем не менее, я полагаю, что они могут чему-то поучиться у нас, а мы — у них.

Например, в сборной Норвегии сильный командный дух. Мужская и женская команды, тренеры как одно целое или семья. Думаю, что это наша самая сильная черта".

Напомним, сегодня российские биатлонисты Антон Бабиков и Кристина Резцова выиграли сингл-микст на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).