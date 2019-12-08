Тамара Воронина: «Пыталась пройти первый круг в толпе»

Россиянка Тамара Воронина прокомментировала свое выступление в женской эстафете на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

— Ощущения? Да, ощущения были немного другие, все равно волнение немного присутствовало, всегда немного волнительно, — сказала Воронина во время прямой трансляции гонки на «Матч ТВ». — За кем пыталась держаться? Пыталась пройти первый круг в толпе, потом держаться со всеми в группе. Стрельба на стойке? Конечно, говорила себе, что нужно успокоиться и попасть. Когда попала, то стало легче. Последний круг? Не знаю, да, наверное, пыталась держаться не в своей скорости, поэтому так закислилась.

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