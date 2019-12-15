Тамара Воронина: «Чтобы догнать кого-то, нужно было работать чисто»

Российская биатлонистка Тамара Воронина прокомментировала итог гонки преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Она стартовала 60-й, а финишировала 36-й, не допустив ни одного промаха.

— Старалась отработать чисто на рубеже, подойти с нужным пульсом и дыханием. Все удалось, — сказала в эфире «Матч ТВ» Воронина. — Чтобы догнать кого-то, нужно было работать чисто. Потому что большое отставание было. Пытаюсь работать, что-то исправить в технике, в движении. Выходила биться в любом случае и получать опыт. Любая гонка — это полезно.