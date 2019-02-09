"Такого позора еще не было". Лукашенко раскритиковал сборную Белоруссии по биатлону

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал выступление белорусских биатлонистов на этапе Кубка мира в канадском Кэнморе. Он также призвал вернуться в спорт четырехкратную олимпийскую чемпионку Дарью Домрачеву и олимпийскую чемпионку-2018 Надежду Скардино.

- Мы им купим и тысячу пар лыж, и выберем лучшие. Главное, чтобы они бегали, - приводит слова Лукашенко БЕЛТА. - И винтовки им дадим, пулеметы и гранатомет... Что угодно. Только чтобы они занимались и бегали, и не позорили страну, как наши биатлонисты выступают в этом году. Это позор. Такого позора еще не было. Ну, я сказал Даше и Наде - надо возвращаться обратно.

Напомним, в субботу женская команда Белоруссии была снята в середине третьего этапа эстафеты из-за кругового отставания.

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