«Так стрелять...» Куклина разочарована своим выступлением в масс-старте в Оберхофе

Российская биатлонистка Лариса Куклина в своем Instagram опубликовала пост, в котором призналась, что разочарована своей стрельбой в масс-старте на этапе Кубка мира в Оберхофе. 29-летняя спортсменка заняла последнее место и допустила 11 промахов.

— Друзья, болельщики, тренеры, сервис-бригада, специалисты и все, кто в плохом настроении! Сегодняшний результат оправданию никакому не подлежит! Полностью согласна, что это полный провал, что так бегать и стрелять нельзя! Да, я далека от сильных результатов ходом, но так стрелять... Никакие лыжи, патроны, ветер, и т.д. здесь ни при чем! Сегодняшний результат был полностью в моих руках, ногах и в моей голове! Я постараюсь сделать правильные выводы. Каждый результат нас чему-то учит! — написала Куклина.

Куклина является победителем женской эстафеты этапа Кубка мира-2018/19 в Оберхофе, а также серебряным призером женской эстафеты этапа Кубка мира-2019/20 в Хохфильцене.