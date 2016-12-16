Сьюзен Данкли: "Я не знаю, кто такая Акимова"

Биатлонистка Сьюзен Данкли после завершения спринта на третьем этапе Кубка мира в Нове-Место отметила, что смогла завоевать бронзу, потому что не допустила промахов на огневых рубежах. Для американки этот результат стал повторением своего лучшего достижения в карьере. Кроме того, Данкли не смогла сказать, кто такая Татьяна Акимова, выигравшая сегодня гонку.
- Сегодня я смогла закрыть все мишени, - заявила Данкли в ходе флеш-интервью. - Кроме того, у меня хорошо работали лыжи. Акимова? Я не знаю, кто она.
Bache Gabrielsen
Сьюзен, это не проблема. У нас в стране многие до сих пор не знают, кто такой Дональд Трамп.
01:03 17 декабря
Тропическая гемангиома Мовсисяна
а сама-то чьих будешь? )))
00:32 17 декабря
Русский Я
Ну не гоже, вы хоть подписывались, кто так интервью искажает. Вот как там на самом деле звучало, это для глав реда информация «Это как мечта, не могу поверить, что всё происходит на самом деле. Сегодня был хороший трек, но немного скользкий, и нужно было идти достаточно аккуратно. Я была довольна своей сегодняшней стрельбой. Я всё время где-то рядом, мне не хватает буквально каких-то секунд. Акимова? Почти ничего о ней не знаю. Мы не общались», — сказала Данкли. Как говорится почувствуйте разницу))) Велик русский язык, не правда ли?)
23:45 16 декабря
xxx5
А кто ты сама ?
23:04 16 декабря
🚀 Русские нагнут весь ми
Тебя зато все знают! Можешь в фильме про Франкенштейна сниматься без грима))
22:54 16 декабря
Д. Мокус
vitvk Теперь будет знать!
22:24 16 декабря
Levbereg
А правда кто сама Сьюзан дать ли? Она вообще никогда ничего не выигрывала кажется. А из себя строит Анфису Резцову. Она наверно и Резцову не знает.
21:49 16 декабря
vitvk
Теперь будет знать!
21:35 16 декабря
цска 19781978
Я думаю эту телку тоже не каждый знает.А ей не грех знать хотя бы 200 биатлонистов , или у нее правда IQ 20?
21:19 16 декабря
RW.irk
Да вы поменьше СЭ слушайте. Вопрос и ответ звучали слегка по-другому))
21:10 16 декабря
shpasic
пусть у Макларена поинтересуется и Зеппельта.
21:05 16 декабря
Saypin
Данкли: Айкью -10?
21:05 16 декабря
dv2205
как обидно а чего она сразу не обвинила нашу в допинге
21:02 16 декабря