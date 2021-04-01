Свищев о решении Ушкиной сменить гражданство: «Всегда жаль терять наших спортсменов»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение 24-летней российской биатлонистки Натальи Ушкиной выступать за сборную Румынии.

«К сожалению, проблемы подобного рода в биатлоне уже давно не могут никак разрешиться. Это как с Кузьминой, которой по определенным причинам не нашлось места в сборной России, и она ушла выступать за другую страну, став олимпийской чемпионкой. Эмиграция спортсменов, как явление, это нормально. Но всегда очень жаль терять наших спортсменов. Когда кто-то уезжает от обиды, от той же нехватки мест с национальных сборных да и по другим причинам. Просто нужно внимательно изучать подобный вопрос каждого индивидуально. Это все-такие зона самого спортсмена и Федерации его вида спорта», — заявил «СЭ» Свищев.

1 апреля после победы в гонке преследования на чемпионате России в Ханты-Мансийске спортсменка сообщила, что со следующего сезона намерена выступать в румынской сборной.

(Елизавета Денисова)