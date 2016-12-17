Светлана Слепцова: "Успех Акимовой - большая неожиданность для нас"

Российская биатлонистка Светлана Слепцова после завершения гонки преследования отметила, что сегодня ей не хватило точной стрельбы, чтобы показать лучший результат. Спортсменка допустила три промаха и заняла 36-е место после 47-го в спринте. Кроме того, Слепцова отметила успех Татьяны Акимовой, назвав его большой неожиданностью.
- Не все получилось, как хотелось, - заявила Слепцова на флеш-интервью. - Стрельба разочаровала. На первом же рубеже получила два штрафа. От этого настроение ухудшилось. Потом собралась, допустила еще промах на стойке. В принципе, ход сегодня был неплохой. Хотелось бы стартовать ближе в преследовании, но пока не получается.
Успех Акимовой был для нас большой неожиданностью. Мы все были очень рады за нее. Наверное, это благодаря ее труду и удаче. А команда восприняла такой результат очень хорошо.
Садык
Нахождение слепцовой в сборной!?еще больше удивляет нас.
21:59 17 декабря
kostayn78
ключевые слова "пока не получается". Похоже Света будет нас радовать и дальше
21:51 17 декабря
alex1966
Настоящая большая неожиданность другая ,что слепцову еще не выкинули из сборной.
21:35 17 декабря
inachipoch
Наверное, это благодаря ее труду и удаче.-------------Да брось, Светка. У Акимовой - только удача. Вот ты поднялась с 47 на 36 место благодаря "труду". И поскольку ни ноги, ни голова не являются твоими основными рабочими органами, то счастья тебе в семейной жизни.
21:27 17 декабря
Don
Проба положительна, слушай ну оставь ты со своими собратьями свой дебилизм при себе, не обязательно его всем демонстрировать)
21:17 17 декабря
Проба положительна
НАВЕРНОЕ, благодаря труду и удаче...а СКОРЕЕ ВСЕГО..................
21:08 17 декабря