Светлана Слепцова: "Россиянки очень достойно выступили в эстафете на ЧМ"

Олимпийская чемпионка-2010 по биатлону Светлана Слепцова заявила, что женская сборная России достойно выступила в эстафете на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. Российская команда в составе Евгении Павловой, Светланы Мироновой, Ульяны Кайшевой и Екатерины Юрловой-Перхт заняла 5-е место.

- Выступление неплохое, не хватило совсем чуть-чуть до третьего места, поэтому считаю, что выступление очень достойное, - приводит ТАСС слова Слепцовой. - Конечно, все много дополнительных патронов брали, если бы Катя Юрлова-Перхт не взяла их на последнем этапе, мы были бы третьими, наверное. Нам чуть-чуть не повезло, а так - девчонки молодцы.

Победу в эстафете одержала сборная Норвегии. Россия уступила норвежкам 43,6 секунды.

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