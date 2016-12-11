Светлана Слепцова: "На последнем круге ноги свело так, что терпеть было невозможно"

Биатлонистка Светлана Слепцова после финиша третьего этапа эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Поклюке (Словения) отметила, что российские спортсменки очень много проигрывают соперницам по ходу дистанции. Она также добавила, что после гонки преследования стала испытывать болевые ощущения в ноге.
– В эстафете нельзя брать дополнительные патроны, – сказала Слепцова во флеш-интервью после финиша третьего этапа. – Мы по дистанции ногами проигрываем соперницам очень много. Мне пришлось воспользоваться большим количеством дополнительных патронов. На последнем круге ноги свело так, что невозможно было терпеть.
Вчера на гонке преследования ботинок сильно вдавил кость, но я не обратила на это внимание. Сегодня было больно, но куда деваться, приходится терпеть.
Сергей Барнаулец
Ногу свело? Хару Мамбуру. Чемодан, вокзал, Югра.
23:14 11 декабря
Санитар леса
Пятачок _____ Браво!)))
21:09 11 декабря
любитель биатлона
Их там чем кормят с такими жопами, посмотрите какие францужинки и др. спортсменки какие фигуры, модели а наши с такими жопами конечно им винтовку и жопу надо тащить, вот и тяжко. А по серьёзному с их надо летом три шкуры драть, что хоть вес лишней сбросили эта проблема у нашей женской команды, куда тренера смотрят?
21:06 11 декабря
bolelschik.volga34
У Слепой как всегда: всё не слава Богу. Нормальный спортсмен отказался бы от старта, чтобы не подводить команду. А это же - мёртвая, но побежит,лишь бы денег срубить, а на результат наплевать, также как и тренерам. И этот ПОЗОР они вместе с Губером ещё за подвиг выдают.
20:25 11 декабря
RW.irk
maximalist---------А ниче так, что у женской сборной другие тренеры нынче?))
19:50 11 декабря
maximalist
Вот он - ставленник пихлера. Это Спорт Экспресс. 23:17 18 марта 2014 | БИАТЛОН Вольфганг Пихлер: "Касперович достоин возглавить женскую сборную" Старший тренер женской сборной России Вольфганг Пихлер после отказа продолжить работу с командой назвал наиболее достойного кандидата на этот пост. По словам немецкого специалиста, его место должен занять Александр Касперович. – Наиболее достойным кандидатом на пост старшего тренера женской сборной России считаю Александра Касперовича, – передает "Весь спорт" слова Пихлера. – Я считаю, что этот тренер является большим профессионалом своего дела, и это выражается во всем. Он очень гибок во взглядах, компромиссен и всегда готов уделить внимание чужой точке зрения. При этом у Касперовича большой опыт, собственный подход к организации работы и всегда твердая позиция. Это специалист, готовый предложить собственную программу работы, но при этом, не следующий слепым убеждениям, не конфликтный и готовый к взаимодействию с разными людьми, учитывая их взгляды и потребности. Я не скрываю своего мнения, но это сугубо мой индивидуальный взгляд.
19:27 11 декабря
специалист по колбасным обрезкам
света самая стабильная биатлонистка!!!
19:25 11 декабря
alex1966
Жалко что Света сексе не читает здесь комментарии а то мож сама ушла. Кстати, а почему она не замужем ?
19:22 11 декабря
Союз Аполлонович
Пятачок.....Приставить надо срочно к ней, двух тренированных парней. Чтоб не сводило больше ножки и рассосалася мозоль.___________ Дружище, если к ней приставить двух тренированных парней, то мозоль у нее будет в другом месте, а может даже в нескольких))
19:08 11 декабря
RW.irk
defender_8 Этот неуёмный оптимист Губерниев, этот Медведцев, забывший, что такое отбор по спортивному принципу, эта Слепцова, которую надо выгонять из сборной. Они проиграли "вчистую" и даже тем, кто бежал два дополнительных круга! Из четырёх гонщиц одна Подчуфарова выглядела достойно. Вот ей и пожелаем успехов. ============================== Бгг)) Правда Подчуфарова и Слепцова прошли в одни ноги и в сборную Слепцова попала именно по спортивному принципу, но.... Вот мне интересно, а кто будет следующим крайним?) Виролайнен нет, Шумиловой нет, Слепцову уберут, кто следующий? Мож Загоруйко?)))
19:00 11 декабря
Пятачок
Известно Губеру давно, что Свете ножки, ах, свело. И что на левой на лодыжке мозоль побаливает слишком. Проверить надо, кто Светланке наносит травмы спозаранку. Приставить надо срочно к ней, двух тренированных парней. Чтоб не сводило больше ножки и рассосалася мозоль.
18:40 11 декабря
rusfed 2.0
Не замерзла сегодня, Свет?
18:39 11 декабря
Catch
Всегда хорошо относился к Свете, но после первых двух этапов вынужден констатировать: Света, твоё время ушло безвозвратно. Пора уходить. И не в ИБУ, а на пенсию. Прости за правду.
18:38 11 декабря
Айртон
Дайте Свете поработать!))
18:26 11 декабря
Айртон
Света, верим!))
18:25 11 декабря
Rinat_
В России больше нет биатлонисток? Неужели Слепцова и Акимова незаменимы? Интересно, что все, кто уезжает, начинают выступать лучше. Совпадение? Может, разогнать весь этот гадюшник, вместе с тренерами и обслугой, и начать с чистого листа?
18:24 11 декабря
torpedon_
Наверное , хорошо сосет, если ее так долго держут ))
18:24 11 декабря
Florida9
Срочно наградить вместе с тренером
18:22 11 декабря
Реалист!
Чего вы к Свете пристали? Дайте ей спокойно набрать форму! Она еще покажет всем кузькину мать!
18:21 11 декабря
Новоуепинни
Руки мерзнут, ноги болят. Ломка. Мельдоний вернись! Макларен уйди!
18:19 11 декабря
valentinovich205
С каждым сезоном все хуже и хуже! Вроде бы и Пихлера давно нет в сборной, а как не было результата так и не наблюдается. Тренеры меняются, президент СБР меняется, массажисты-сервисеры... Все меняется! А результата - нет! Как в том анекдоте про "девочек" в борделе. Реальные изменения в сборной начнутся после того, как сборная отстанет на круг от лидеров и ее снимут с дистанции! Судя по результатам - недолго ждать осталось!
18:15 11 декабря
xxx5
Слепцова - когда ты уже исчезнешь !!! Смотреть, как ты в очередной раз обделалась - сил никаких нет !!!
18:09 11 декабря
muzsolini
Не терпи Света, не терпи. У нас уже нет сил терпеть это издевательство. Сколько ещё будешь мучится и занимать чужое место?
18:05 11 декабря
defender_8
Губерниев не прочь воспитывать социальные сети. Мол, нельзя так говорить о Слепцовой. Комментартор Евроспорта поделился новостью, что накануне у Слепцовой заболела нога и даже опухла, но она побежала. Она что, побежала за линию фронта? Ей нужно было раздобыть "языка"?. Вот послушаешь эти бредни и приходишь к выводу: нас элементарно заставляют болеть "против". Этот неуёмный оптимист Губерниев, этот Медведцев, забывший, что такое отбор по спортивному принципу, эта Слепцова, которую надо выгонять из сборной. Они проиграли "вчистую" и даже тем, кто бежал два дополнительных круга! Из четырёх гонщиц одна Подчуфарова выглядела достойно. Вот ей и пожелаем успехов.
18:04 11 декабря
Armeez57
Света,не надо терпеть,иди уже подальше от сборной-короче,вари борщи дома,а может ты и этого не можешь?? Не позорься и не позорь сборную,у тебя постоянно,как у того танцора!!!
18:03 11 декабря
solomaxadmitry
Представляю себе хирурга который делает операцию и вдруг заявляет у меня кисть свело терпеть не могу. Ща разомнусь полчасика и продолжим. Света ты просто бессовестная. Дураку понятно что тебя из ТШ пихают под твою ленивую задницу а не отбирают по спортивному принципу. Вон меркушина приехала с ИБЮ и отстреляла на 0 и ходом лучше тебя. Свали уже сама имей хоть каплю чести и совести.
17:59 11 декабря
Andre_Saratov
Это нога... у кого надо нога.
17:55 11 декабря
Andersen32
Героиня!!! Сегодня в ЦВЕТАХ.
17:51 11 декабря
Michelangelo.ru
Ноги сводит - пусть идёт работать асфальтоукладчицей. Или вагонопроходчицей - там полегче ногам-то будет
17:50 11 декабря
ДОЗВОН ГУБЕР
Лучше бы тебе МЕЖДУ ног свело........... Чтобы Ты своей "медовой ловушкой" перестала приманивать ТО начальство. которое ТЕБЯ ставит в команду!!!!
17:49 11 декабря