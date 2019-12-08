Светлана Миронова: «Ушла вместе с американкой на спуск, но на последнем подъеме меня не хватило»

Россиянка Светлана Миронова прокомментировала свое выступление в женской эстафете на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

— В целом, наверное, могу быть собой довольна, но есть моменты, которые запишу как отрицательные — это то, что меня не хватило на последний круг, — сказала Миронова в эфире «Матч ТВ». — Американка убежала от меня на 6 секунд, но я не могла ничего сделать, потому что силы закончились. В целом, себя хорошо чувствовала. На лежке поменялся немного ветер относительно пристрелки. В стойке могу быть собой довольна. Выложилась на 100 процентов. Я обогнала американку, ушла вместе с ней на спуск, наверное, буквально на последнем подъеме не хватило меня.

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