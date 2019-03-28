Светлана Миронова: "Участие в пасьюте на чемпионате России - под вопросом"

Российская биатлонистка Светлана Миронова заявила, что не знает, будет ли выступать в гонке преследования на чемпионате России в Тюмени. 25-летняя спортсменка стала третьей в спринте.

- Из-за теплой погоды бежать, конечно, было тяжело, - приводит слова Мироновой "Тюменская Арена". - Понимаем, что сейчас конец сезона, и все устали, но настроены на борьбу. Я промахнулась два раза на "стойке", слишком долго выцеливала перед выстрелами. Вот и допустила осечку.

Гонка преследования? У меня пасьют – под вопросом. Еще не знаю, буду ли выступать в гонке преследования. Сезон был тяжелый, длинный. А в программу чемпионата России входят еще масс-старт и эстафета. Так что решим с тренером, в каких гонках будем еще стартовать.

Напомним, Миронова заняла 31-е место в общем зачете Кубка мира в минувшем сезоне.

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